В Иркутской области в колонию пытались перекинуть телефоны, гашиш и алкоголь

Для этого злоумышленники смастерили пневматическую пушку
Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №19 Иркутской области в посёлке Маркова Иркутского района сотрудниками ДПС в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль «Toyota Fielder» с двумя мужчинами 20 и 28 лет.
По имеющейся у сотрудников колонии информации, мужчины собирались передать на территорию учреждения запрещённые предметы и вещества.
Прибывшие следователи установили личности задержанных и изъяли из автомобиля пакет с гашишем, бутылки со спиртосодержащей жидкостью, 19 сотовых телефонов и свёрток, заряжённый в пневматическую пушку кустарного изготовления.
В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
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