В Иркутской области в колонию пытались перекинуть телефоны, гашиш и алкоголь

В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.











Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №19 Иркутской области в посёлке Маркова Иркутского района сотрудниками ДПС в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль «Toyota Fielder» с двумя мужчинами 20 и 28 лет.По имеющейся у сотрудников колонии информации, мужчины собирались передать на территорию учреждения запрещённые предметы и вещества.Прибывшие следователи установили личности задержанных и изъяли из автомобиля пакет с гашишем, бутылки со спиртосодержащей жидкостью, 19 сотовых телефонов и свёрток, заряжённый в пневматическую пушку кустарного изготовления.