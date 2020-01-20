 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

В Иркутской области в колонию пытались перекинуть телефоны, гашиш и алкоголь

В Иркутской области в колонию пытались перекинуть телефоны, гашиш и алкоголь
Общество,  Фото:ГУФСИН России по Иркутской области
Для этого злоумышленники смастерили пневматическую пушку

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №19 Иркутской области в посёлке Маркова Иркутского района сотрудниками ДПС в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль «Toyota Fielder» с двумя мужчинами 20 и 28 лет.

По имеющейся у сотрудников колонии информации, мужчины собирались передать на территорию учреждения запрещённые предметы и вещества.

Прибывшие следователи установили личности задержанных и изъяли из автомобиля пакет с гашишем, бутылки со спиртосодержащей жидкостью, 19 сотовых телефонов и свёрток, заряжённый в пневматическую пушку кустарного изготовления.

В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.




УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский борец стал призёром турнира в Ницце
Бурятский борец стал призёром турнира в Ницце
Общество, 20.01.2020
Димчик Ринчинов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 57 кг
В Улан-Удэ Сотрудники УИИ проверили несовершеннолетних осуждённых
В Улан-Удэ Сотрудники УИИ проверили несовершеннолетних осуждённых
Общество, 20.01.2020
Сотрудники УИИ провели беседы с детьми и их родителями
Труппа Русского драмтеатра Улан-Удэ пополнилась новой актрисой
Труппа Русского драмтеатра Улан-Удэ пополнилась новой актрисой
Общество, 20.01.2020
Татьяна Ланец сыграет одну из ролей в спектакле «Евгений Онегин»  

В Иркутской области в колонию пытались перекинуть телефоны, гашиш и алкоголь
В Иркутской области в колонию пытались перекинуть телефоны, гашиш и алкоголь
Общество, 20.01.2020
Для этого злоумышленники смастерили пневматическую пушку
В Бурятии стартует республиканский конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
В Бурятии стартует республиканский конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Общество, 20.01.2020
Проект станет для певцов подготовительным этапом к участию в международном эстрадном конкурсе «Белый месяц – 2021»
Жители Бурятии могут получить приз за создание талисмана переписи населения
Жители Бурятии могут получить приз за создание талисмана переписи населения
Общество, 20.01.2020
Стартовал конкурс на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020
В женской колонии Бурятии прошёл этап конкурса «А ну-ка, девушки!»
В женской колонии Бурятии прошёл этап конкурса «А ну-ка, девушки!»
Общество, 20.01.2020
Женщины участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка»
В Бурятии более 700 семей находятся в социально опасном положении
В Бурятии более 700 семей находятся в социально опасном положении
Общество, 20.01.2020
Таковы данные межведомственных рейдов, которые были проведены в декабре 2019 года
В Ангарске мужчина выхватил у женщины кошелёк с деньгами
В Ангарске мужчина выхватил у женщины кошелёк с деньгами
Общество, 20.01.2020
Полицейские устанавливают личность подозреваемого
«Больше никогда не возвращайся домой»: Появились подробности потерявшейся малышки в Улан-Удэ
«Больше никогда не возвращайся домой»: Появились подробности потерявшейся малышки в Улан-Удэ
Общество, 20.01.2020
Женщина, которая привела малышку в полицию, опубликовала пост в соцсети
Вячеслава Наговицына наградили медалью священномученика
Вячеслава Наговицына наградили медалью священномученика
Общество, 20.01.2020
Сенатора от Бурятии наградили на праздничном концерте 19 января

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^