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Жители Бурятии могут получить приз за создание талисмана переписи населения

Жители Бурятии могут получить приз за создание талисмана переписи населения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Стартовал конкурс на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020

14 января начался приём работ на конкурс по созданию талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Попробовать себя в создании символа главного статистического события десятилетия могут дизайнеры, художники и все творческие люди.

- Участником конкурса может стать любой российский гражданин старше 18 лет. Принимаются не более трёх авторских работ с изображением любого объекта, который, по мнению автора, отражает важность переписи и поможет рассказывать о будущем, - сообщается на официальной странице переписи населения.

Талисман будет изображен на печатной, информационной, рекламной и другой продукции Росстата для Всероссийской переписи населения 2020 года, а также в социальных сетях и на сайте ВПН-2020. Победитель конкурса получит денежный приз — 60 тысяч рублей.

Чтобы прислать свою работу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте переписи ВПН-2020 https://www.strana2020.ru/ и прикрепить ссылку на работу, выложенную на своём аккаунте в Инстаграм. В публикации необходимо отметить активную ссылку @strana2020 и поставить хэштег #талисман_перепись.

Аккаунт в Инстаграм должен быть открытым.

Конкурс пройдет в два этапа: первый – открытое голосование на сайте переписи, и второй – голосование жюри. Приём работ заканчивается 10 февраля 2020 года в 12:00 по московскому времени.

конкурс
 
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