Женщины участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка»
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся второй этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!»
На этот раз осуждённые участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка».
Сначала осуждённые в творческой форме рассказывали о своей родине, после чего конкурсантки показали жюри своё кондитерское мастерство. В итоге в финал конкурса прошли 6 женщин.
По словам осуждённых, этот конкурс помогает им по-настоящему почувствовать себя девушками и раскрыть скрытые в них таланты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В женской колонии Бурятии прошёл этап конкурса «А ну-ка, девушки!»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Таковы данные межведомственных рейдов, которые были проведены в декабре 2019 года
Полицейские устанавливают личность подозреваемого
Угонщик был пьян
Женщина, которая привела малышку в полицию, опубликовала пост в соцсети
Изъятое вещество направлено на экспертизу
Сенатора от Бурятии наградили на праздничном концерте 19 января
Нарушитель спилил лес на 390 тысяч рублей
Сергей Левицкий снимет фильм «о корнях зла в нас самих»
Кража произошла баре
Природоохранной прокуратурой проведена проверка
Правоохранители эвакуировали 12 человек во время ночного пожара
В нём участвовали школьники двух районов
Соревнование посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Также состоялся праздничный концерт
В Госдуме обещают рассмотреть внесённые законопроекты максимально быстро