В женской колонии Бурятии прошёл этап конкурса «А ну-ка, девушки!»

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Женщины участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка»



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся второй этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!»



На этот раз осуждённые участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка».



Сначала осуждённые в творческой форме рассказывали о своей родине, после чего конкурсантки показали жюри своё кондитерское мастерство. В итоге в финал конкурса прошли 6 женщин.



По словам осуждённых, этот конкурс помогает им по-настоящему почувствовать себя девушками и раскрыть скрытые в них таланты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





