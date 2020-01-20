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В женской колонии Бурятии прошёл этап конкурса «А ну-ка, девушки!»

В женской колонии Бурятии прошёл этап конкурса «А ну-ка, девушки!»
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Женщины участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка»

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся второй этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!»

На этот раз осуждённые участвовали в двух конкурсах «Страна» и «Хозяюшка».

Сначала осуждённые в творческой форме рассказывали о своей родине, после чего конкурсантки показали жюри своё кондитерское мастерство. В итоге в финал конкурса прошли 6 женщин.

По словам осуждённых, этот конкурс помогает им по-настоящему почувствовать себя девушками и раскрыть скрытые в них таланты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


УФСИН
 
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