В Бурятии более 700 семей находятся в социально опасном положении

В центрах детям оказывается психолого-педагогическая реабилитация и осуществляется их социализация. Семьи получают комплексную помощь.





По данным отдела материнства и детства министерства социальной защиты населения Бурятии, в республике на учёте состоят 711 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 1670 детей.В целях организации контроля за несовершеннолетними и семьями этой категории с 4 по 25 декабря 2019 года были проведены межведомственные рейды.- В ходе инспектирования были проверены условия жизни семей, проведены профилактические беседы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, охраны жизни и здоровья детей, недопустимости злоупотребления спиртосодержащей продукции и вовлечения в распитие несовершеннолетних детей, недопущения фактов самовольного ухода из семей и бродяжничества, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.В результате проведённых мероприятий 66 несовершеннолетних из семей социально-опасного положения и семей, вызывающих опасения в части употребления спиртных напитков, отсутствия должного контроля за детьми, помещены в учреждения социального обслуживания Бурятии.