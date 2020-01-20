В канун юбилея он был награждён знаком отличия «За верность закону I степени»
В Агинском Бурятском округе 17 января свой 90-й день рождения ветеран прокуратуры, почётный адвокат Российской Федерации, заслуженный юрист АБАО Ким Батомункуевич Даржаин встречал в кругу семьи. Юбиляра пришли поздравить председатель окружного совета ветеранов Цырендаши Санданов и врио главы посёлка Агинское Солбон Цыренов. В знак глубокого уважения они приветствовали именинника небесно-синим хадаком и выразили самые тёплые поздравления и добрые пожелания.
По словам Кима Батомункуевича, он прожил достойную жизнь и доволен тем, как сложилась его судьба. После службы в армии, вернувшись в родной посёлок, работал корректором в окружной газете «Агинская правда». Затем поступил в Иркутский государственный университет и успешно его закончил, получив образование юриста. Во время учёбы успевал работать диктором радио, вёл передачи на бурятском языке. Эта работа давала возможность обеспечивать свою учёбу без помощи родителей. В 1942 году отца репрессировали, мама поднимала их, четверых детей, одна. После окончания вуза много лет трудился в органах прокуратуры. После выхода на пенсию больше десяти лет работал адвокатом. Возглавлял отдел культуры Могойтуйского района, работал в райкоме, окружкоме КПСС.
Женился юбиляр в 38 лет. Жена Анна Петровна, уроженка Качугского района Иркутской области. Ким Батомункуевич вместе со своей супругой живут душа в душу больше 50 лет, воспитали и вырастили троих детей.
12 января этого года, в день профессионального праздника ветеран прокуратуры Ким Даржаин был награждён знаком отличия «За верность закону I степени». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
В Агинском с 90-летим поздравили ветерана прокуратуры
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