Полицейские устанавливают личность подозреваемого
В Ангарске сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ограбил 55-летнюю женщину. Он на её глазах похитил кошелёк с деньгами.
Преступление произошло 11 января в период времени с 18:30 по 19:00 часов в 93 квартале, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
- В целях задержания подозреваемого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На его поиски ориентированы все наружные экипажи полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-165см, коренастого телосложения, был одет во всё тёмное. Особых примет нет.
Граждан, которые обладают сведениями о личности подозреваемого или его местонахождении, а также свидетелей и очевидцев произошедшего полиция просит сообщить по телефону 8-924-700-27-77, а также по номерам дежурной части управления МВД России по Ангарскому городскому округу по телефону 8(3955) 53-05-15, 692-900.
В Ангарске мужчина выхватил у женщины кошелёк с деньгами
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