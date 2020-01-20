В Бурятии стартовал Кубок по спортивному туризму

Первый этап соревнований прошёл в Иволгинском районе
В Бурятии в спортивном зале Иволгинской средней школы состоялись соревнования первого этапа кубка Бурятии по спортивному туризму. В спортивном мероприятии приняли участие команды «Сэлэнгэ» и «Сэлэнгэ-2» из Гусиноозёрска, «Эдельвейс» из Селенгинска, СТК «Байкал», «СОШ-17» из Улан-Удэ, Каленовской и Иволгинской средних школ, а также представители команд «Атлант» ВСГУТУ и Байкальского колледжа недропользования.
Первый этап проходил на дистанциях 1 и 2 классов в личном зачёте и в связках. Состязания начались с замечательного открытия. Гимн Иволгинского района и Иволгинской школы, исполненные вокальной группой, и зажигательные танцы школьной группы поддержки настроили участников на положительные результаты и создали хорошую доброжелательную атмосферу соревнований.
Победителями и призёрами в личном зачёте стали:
Дистанция 1 класса
Группа М11-10
1 место - Бужинаев Алексей («Сэлэнгэ»)
2 место - Бабинов Роман («Байкал»)
Группа Д11-10
1 место - Победенная Анастасия («Сэлэнгэ»)
2 место - Куйдина Софья («СОШ-17»)
Группа М13-12
1 место - Шишкин Михаил («Байкал»)
2 место - Богидаев Никита («Байкал»)
3 место - Очиров Максим («Сэлэнгэ»)
Группа Д13-12
1 место - Швецова Василиса («Байкал»)
2 место - Шишмарева Маргарита («Байкал»)
3 место - Победенная Анастасия («Сэлэнгэ»)
Дистанция 2 класса
Группа М13-12
1 место - Шишкин Михаил («Байкал»)
2 место - Богидаев Никита («Байкал»)
3 место - Перелыгин Владислав («Сэлэнгэ»)
Группа Д13-12
1 место - Швецова Василиса («Байкал»)
2 место - Харчикова Наталья («Сэлэнгэ»)
3 место - Шишмарева Маргарита («Байкал»)
Группа М15-14
1 место - Лунин Максим («Сэлэнгэ»)
2 место - Иванов Андрей («СОШ-17»)
3 место - Шишкин Михаил («Байкал»)
Группа Д15-14
1 место - Швецова Василиса («Байкал»)
2 место - Харчикова Наталья («Сэлэнгэ»)
3 место - Абросимова Анастасия («Сэлэнгэ»)
Группа М21-16
1 место - Анулеев Павел («Сэлэнгэ»)
2 место - Борисов Олег («Байкал»)
3 место - Куприянов Юрий («Сэлэнгэ»)
Группа Д21-16
1 место - Разуваева Мария («БКН»)
2 место - Бабкина Валерия («Сэлэнгэ»)
3 место - Разуваева Наталья (БКН»)
Группа М22ст
1 место - Борисов Олег («Байкал»)
2 место - Анулеев Павел («Сэлэнгэ»)
3 место - Кузьмин Владимир («Сэлэнгэ»)
Группа Ж22ст
1 место - Вильмова Полина («Байкал»)
2 место - Бабкина Валерия («Сэлэнгэ»)
В связках первые места заняли пары Богидаев/Шишкин (СТК «Байкал»), Победенная/Никиева («Сэлэнгэ»), Анулеев/Лунин («Сэлэнгэ»), Шишмарева/Швецова (СТК «Байкал»), Анулеев/Кузьмин («Сэлэнгэ»), Швецова/Вильмова (СТК «Байкал»), Волобоев/Бочаров («СОШ 17»). Об этом сообщает федерация спортивного туризма Республики Бурятия.
В Бурятии стартовал Кубок по спортивному туризму
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