В Бурятии стартовал Кубок по спортивному туризму

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивного туризма РБ

Первый этап соревнований прошёл в Иволгинском районе



В Бурятии в спортивном зале Иволгинской средней школы состоялись соревнования первого этапа кубка Бурятии по спортивному туризму. В спортивном мероприятии приняли участие команды «Сэлэнгэ» и «Сэлэнгэ-2» из Гусиноозёрска, «Эдельвейс» из Селенгинска, СТК «Байкал», «СОШ-17» из Улан-Удэ, Каленовской и Иволгинской средних школ, а также представители команд «Атлант» ВСГУТУ и Байкальского колледжа недропользования.



Первый этап проходил на дистанциях 1 и 2 классов в личном зачёте и в связках. Состязания начались с замечательного открытия. Гимн Иволгинского района и Иволгинской школы, исполненные вокальной группой, и зажигательные танцы школьной группы поддержки настроили участников на положительные результаты и создали хорошую доброжелательную атмосферу соревнований.



Победителями и призёрами в личном зачёте стали:



Дистанция 1 класса



Группа М11-10

1 место - Бужинаев Алексей («Сэлэнгэ»)

2 место - Бабинов Роман («Байкал»)



Группа Д11-10

1 место - Победенная Анастасия («Сэлэнгэ»)

2 место - Куйдина Софья («СОШ-17»)



Группа М13-12

1 место - Шишкин Михаил («Байкал»)

2 место - Богидаев Никита («Байкал»)

3 место - Очиров Максим («Сэлэнгэ»)



Группа Д13-12

1 место - Швецова Василиса («Байкал»)

2 место - Шишмарева Маргарита («Байкал»)

3 место - Победенная Анастасия («Сэлэнгэ»)



Дистанция 2 класса



Группа М13-12

1 место - Шишкин Михаил («Байкал»)

2 место - Богидаев Никита («Байкал»)

3 место - Перелыгин Владислав («Сэлэнгэ»)



Группа Д13-12

1 место - Швецова Василиса («Байкал»)

2 место - Харчикова Наталья («Сэлэнгэ»)

3 место - Шишмарева Маргарита («Байкал»)



Группа М15-14

1 место - Лунин Максим («Сэлэнгэ»)

2 место - Иванов Андрей («СОШ-17»)

3 место - Шишкин Михаил («Байкал»)



Группа Д15-14

1 место - Швецова Василиса («Байкал»)

2 место - Харчикова Наталья («Сэлэнгэ»)

3 место - Абросимова Анастасия («Сэлэнгэ»)



Группа М21-16

1 место - Анулеев Павел («Сэлэнгэ»)

2 место - Борисов Олег («Байкал»)

3 место - Куприянов Юрий («Сэлэнгэ»)



Группа Д21-16

1 место - Разуваева Мария («БКН»)

2 место - Бабкина Валерия («Сэлэнгэ»)

3 место - Разуваева Наталья (БКН»)



Группа М22ст

1 место - Борисов Олег («Байкал»)

2 место - Анулеев Павел («Сэлэнгэ»)

3 место - Кузьмин Владимир («Сэлэнгэ»)



Группа Ж22ст

1 место - Вильмова Полина («Байкал»)

2 место - Бабкина Валерия («Сэлэнгэ»)



В связках первые места заняли пары Богидаев/Шишкин (СТК «Байкал»), Победенная/Никиева («Сэлэнгэ»), Анулеев/Лунин («Сэлэнгэ»), Шишмарева/Швецова (СТК «Байкал»), Анулеев/Кузьмин («Сэлэнгэ»), Швецова/Вильмова (СТК «Байкал»), Волобоев/Бочаров («СОШ 17»). Об этом сообщает федерация спортивного туризма Республики Бурятия.

