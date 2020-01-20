Угонщик был пьян
Сообщение об угоне автомобиля возле кафе Северобайкальска поступило вечером в дежурную часть. Ориентировка на розыск угнанного автомобиля «Тойота» был переданы всем патрульным нарядам, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
При отработке ближайших районов сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте на берегу озера Байкал.
Прибывшим по сигналу тревоги росгвардейцам сотрудники охраняемого объекта пояснили, что нетрезвый мужчина подъехал на автомобиле и стал стучаться в ворота, и показали, где он припарковался.
Подъехав к парковке, экипаж вневедомственной охраны обнаружил автомобиль, угнанный полчаса назад от кафе. За рулём машины находился пьяный мужчина.
Задержанный, 50-летний житель Северобайкальска, был доставлен в отдел полиции. За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело.
В Бурятии мужчина угнал припаркованный около кафе автомобиль
Общество, Фото:
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