В Забайкалье в колонию пытались передать наркотики в тюбике крема для бритья

Информация по данному факту передана в ОМВД России по Карымскому району Забайкальского края.









В комнате длительных свиданий исправительной колонии №2 Забайкальского края жительница города Свободный Амурской области передала посылку 30-летнему осуждённому, уроженцу Усть-Камчатска. При досмотре, сотрудники учреждения обнаружили запрещённые предметы.Спрятанный ухищрённым способом полимерный пакет с веществом зелёного цвета растительного происхождения, имеющий характерный специфический запах, находился в тюбике крема для бритья, среди остальных предметов в посылке.- Сотрудниками оперативного отдела колонии особого режима по данному факту проведена первоначальная проверка, по результатам которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса РФ, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.Изъятое вещество направлено на экспертизу.Также назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.