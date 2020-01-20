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В Забайкалье в колонию пытались передать наркотики в тюбике крема для бритья

В Забайкалье в колонию пытались передать наркотики в тюбике крема для бритья
Общество,  Фото:pixabay.com
Изъятое вещество направлено на экспертизу

В комнате длительных свиданий исправительной колонии №2 Забайкальского края жительница города Свободный Амурской области передала посылку 30-летнему осуждённому, уроженцу Усть-Камчатска. При досмотре, сотрудники учреждения обнаружили запрещённые предметы.

Спрятанный ухищрённым способом полимерный пакет с веществом зелёного цвета растительного происхождения, имеющий характерный специфический запах, находился в тюбике крема для бритья, среди остальных предметов в посылке.

- Сотрудниками оперативного отдела колонии особого режима по данному факту проведена первоначальная проверка, по результатам которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса РФ, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.

Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Также назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.

Информация по данному факту передана в ОМВД России по Карымскому району Забайкальского края.


Забайкальский край УФСИН
 
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