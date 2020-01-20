Вячеслава Наговицына наградили медалью священномученика

Сенатора от Бурятии наградили на праздничном концерте 19 января







- Он весь пронизан идеей добрососедства и дружбы всех народов, проживающих в Бурятии. Неслучайно глава республики Алексей Самбуевич Цыденов в поздравлении заметил, что любые национальные праздники у нас отмечает весь народ, независимо от вероисповедания и национальности, - отметил Вячеслав Наговицын.



19 января в честь главных христианских праздников - Рождества Христова и Крещения Господня - в Русском государственном драматическом театре имени Бестужева состоялись торжественное собрание общественности и праздничный концерт. На мероприятии сенатор от Бурятии и бывший глава республики Вячеслав Наговицын был награждён медалью священномученика Ефрема, епископа Селенгинского, I степени. Награждение провёл митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.Медаль священномученика Вячеславу Наговицыну вручили за значительный вклад в деле становления и развития новообразованной Улан-Удэнской и Бурятской епархии, за оказанную поддержку в реализации различных общеепархиальных образовательных, социальных, молодёжных, миссионерских проектов, а также за развитие приходов и строительство, благоукрашение храмов епархии.- Спасибо за добрые слова Владыке, что это «медаль выстраданная, заслуженная», - написал сенатор в Facebook.Вячеслав Наговицын поздравил епархию с десятилетием и отметил кропотливую работу митрополита Савватия.- Сейчас возможность посетить церковь есть практически у всех. С расширением деятельности епархии увеличилось число прихожан. Священнослужители сегодня ведут не только огромную духовно-просветительскую работу, но и многие социальные проекты, часто при поддержке республиканских грантов и Президентского гранта. Церковь оказывает неоценимую помощь государственным институтам, работая, среди прочих, с молодёжью. Эта деятельность, направленная на возрождение духовно-нравственных традиций и культуры нашего общества, заслуживает огромной благодарности, - написал он.Сенатор поздравил всех с праздником Крещения Христова и также поблагодарил всех, кто готовил праздничный концерт, который прошёл в Русском драматическом театре.