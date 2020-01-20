В Забайкалье определены победители первенства по стрельбе из лука

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов



С 18 по 19 января в Чите прошло первенство Забайкальского края по стрельбе из лука среди юниоров. В этом году в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из города Читы, посёлка Агинского, Могойтуйского, Ононского, Дульдургинского и Агинского районов.



Первое место в категории «Классический лук» заняли Буянто Осоров и Туяна Будажапова. В программе «Блочный лук» лидерами стали Дмитрий Ялфимов и Дарья Перфильева.



В командном зачёте лидером в «Классическом луке» у юниоров стала команда из Дульдурги, у юниорок – СК «Баяр». В «Блочном луке» победу праздновали юноши из СШОРК СЦ и девушки из СКА. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

