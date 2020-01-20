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В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали благодаря анониму

В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали благодаря анониму
Общество,  Фото:РАЛХ
Нарушитель спилил лес на 390 тысяч рублей

В Прибайкальском районе Бурятии лесники смогли поймать нарушителя благодаря анонимному звонку. Местный житель рассказал, что слышал звук бензопилы в лесу.

На место оперативно выехал участковый лесничий. Ему удалось найти нарушителя по оставленным следам на снегу. «Чёрный лесоруб» уже подготавливал древесину для транспортировки.

Нарушителем оказался житель села Покровка Прибайкальского района. Увидев лесничего, он сознался, что заготовил деревья незаконно.

Установлено, что мужчина спилил около 21 кубометра древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 390 тысяч рублей.

- Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты. В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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