Также у них две «бронзы»
Спортсмены Братска, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали победителями командной эстафеты на соревнованиях по санному спорту в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили на санной трассе в Санкт-Морице в Швейцарии.
Сегодня российская команда в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова, Михаила Карнаухова и Юрия Чирва завоевала золотые медали с результатом 2:54,072. Они опередили команду Германии, занявшую второе место, и команду Латвии, которые стали третьими.
Ранее Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Золотую и серебряную награды выиграли спортсменки из Германии. Михаил Карнаухов и Юрий Чирва заняли третье место среди двухместных экипажей. «Золото» взял экипаж из Германии, «серебро» — у представителей Латвии.
Тренером ребят является Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Саночники Братска завоевали «золото» юношеских Олимпийских игр
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