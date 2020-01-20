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Саночники Братска завоевали «золото» юношеских Олимпийских игр

Саночники Братска завоевали «золото» юношеских Олимпийских игр
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Также у них две «бронзы»

Спортсмены Братска, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали победителями командной эстафеты на соревнованиях по санному спорту в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили на санной трассе в Санкт-Морице в Швейцарии.

Сегодня российская команда в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова, Михаила Карнаухова и Юрия Чирва завоевала золотые медали с результатом 2:54,072. Они опередили команду Германии, занявшую второе место, и команду Латвии, которые стали третьими.

Ранее Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Золотую и серебряную награды выиграли спортсменки из Германии. Михаил Карнаухов и Юрий Чирва заняли третье место среди двухместных экипажей. «Золото» взял экипаж из Германии, «серебро» — у представителей Латвии.

Тренером ребят является Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
санный спорт спорт юношеские олимпийские игры Иркутская область Братск
 
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