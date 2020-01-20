Саночники Братска завоевали «золото» юношеских Олимпийских игр

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Также у них две «бронзы»



Спортсмены Братска, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали победителями командной эстафеты на соревнованиях по санному спорту в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили на санной трассе в Санкт-Морице в Швейцарии.



Сегодня российская команда в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова, Михаила Карнаухова и Юрия Чирва завоевала золотые медали с результатом 2:54,072. Они опередили команду Германии, занявшую второе место, и команду Латвии, которые стали третьими.



Ранее Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Золотую и серебряную награды выиграли спортсменки из Германии. Михаил Карнаухов и Юрий Чирва заняли третье место среди двухместных экипажей. «Золото» взял экипаж из Германии, «серебро» — у представителей Латвии.



Тренером ребят является Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

