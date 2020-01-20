Художественный руководитель Русского драмтеатра Улан-Удэ планирует снять фильм

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сергей Левицкий снимет фильм «о корнях зла в нас самих»



Накануне художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий сообщил о том, что планирует снять авторское кино в жанре психологической драмы и триллера.



Сергей Левицкий рассказал в соцсети, что ранее у него не было подобных амбиций из-за ряда причин. Например, из-за того, что «искусство кинематографа абсолютно обособленное», или из-за того, что худрук никогда не был на съёмочной площадке.



- Несмотря на все это, я загорелся желанием снять художественный фильм, авторское кино, принципиально не всеядную картину, хоть и для проката в кинотеатрах, - написал Сергей Левицкий в Facebook.



Известно, что у худрука уже есть собственный сценарий, видение, актёры, художественное решение пространства и костюмов, световое и музыкальное решение. Фильм планируется снимать в одном павильоне с единством места действия.



- Фильм о корнях зла в нас самих, не про черно-белый мир, а про живых людей, желающих быть счастливыми, но от своих желаний невольно совершающими зло в отношении других; об ответственности человека за другого и других, о том, почему война внутри человека оборачивается всеобщей трагедией, - рассказал Левицкий.



Он сообщил, что для реализации замысла нужны люди, разбирающиеся в производстве фильмов, технические специалисты и оборудование, и, главное - продюсер будущего фильма.



