Читинец украл деньги и отметил на них свой день рождения

Кража произошла баре



В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона и крупной суммы денег с банковской карты.



Инцидент произошёл 1 января в одном из баров, расположенных в Черновском районе Читы. Как установили полицейские, мужчина, распивая в баре спиртные напитки, уснул за столом. Проснувшись, он обнаружил, что у него пропал сотовый телефон «Хонор 8А» и обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. От него получены признательные показания. Оказалось, что злоумышленник подсел за стол к потерпевшему и, когда тот переводил деньги с помощью онлайн-банка, запомнил пароль для входа.



Когда мужчина уснул, он стащил гаджет с помощью которого в дальнейшем украл с банковской карты 62 500 рублей. На полученные деньги он отпраздновал свой день рождения.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

