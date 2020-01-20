Кража произошла баре
В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона и крупной суммы денег с банковской карты.
Инцидент произошёл 1 января в одном из баров, расположенных в Черновском районе Читы. Как установили полицейские, мужчина, распивая в баре спиртные напитки, уснул за столом. Проснувшись, он обнаружил, что у него пропал сотовый телефон «Хонор 8А» и обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. От него получены признательные показания. Оказалось, что злоумышленник подсел за стол к потерпевшему и, когда тот переводил деньги с помощью онлайн-банка, запомнил пароль для входа.
Когда мужчина уснул, он стащил гаджет с помощью которого в дальнейшем украл с банковской карты 62 500 рублей. На полученные деньги он отпраздновал свой день рождения.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл деньги и отметил на них свой день рождения
Общество, Фото:
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