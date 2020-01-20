Оно проходило на территории залива Якоби
В праздновании Крещения Господня на территории залива Якоби в Иркутске приняли участие более 13 тысяч горожан. По данным МКУ «Безопасный город», правоохранительных органов и учреждений здравоохранения, происшествий в течение дня не зафиксировано. В праздничных мероприятиях принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
- Богоявление является одним из самых почитаемых праздников среди православных. В этот день во всех храмах города прошли праздничные службы, крестные ходы. Традицию купания в купелях неизменно связывают с духовным очищением и преображением внутреннего мира. Пусть этот праздник станет для всех нас временем обновления, принесёт радость, мир и согласие, – отметил глава города.
По традиции иордань, которую оборудуют вблизи храма Александра Невского на территории залива Якоби, освящает митрополит Иркутский и Ангарский. В этом году по завершению крестного хода службу провел назначенный архиерей Максимилиан.
В рамках подготовки к празднованию на территории залива подготовили четыре иордани для купания и две для забора воды. Был сооружен комплекс ледовых фигур, в числе которых иконостас, фигуры ангелов, арки, звонницы, подсвечники. Для обеспечения безопасности и комфорта горожан обустроили палатки для обогрева, всем желающим предоставляли горячий чай, были оборудованы дополнительные парковочные места для автотранспорта. Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники МКУ «Безопасный город», около 300 полицейских и 100 военнослужащих, регулирование движения автотранспорта выполняли 20 экипажей ГИБДД. В непосредственной близости дежурили бригада областного центра медицины катастроф, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.
В целях обеспечения безопасности в ночь на 20 января иордани были засыпаны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
13 тысяч иркутян приняли участие в праздновании Крещения
Общество, Фото:
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