В Бурятии написали тотальный диктант «Более века сохраняем землю, которую любим»

В январе запланировано крупное мероприятие в Улан-Удэ, которое пройдёт в Городском дворце детского юношеского творчества «Эковзгляд «Заповедная Россия». Оно будет посвящено Дню заповедников и национальных парков и, конечно же, Баргузинскому заповеднику. Готовится к выходу репринт книги Г.Г. Доппельмаира «Соболиный промысел на северо-восточном побережье Байкала».





15 января школьники двух районов Бурятия: Баргузинского и Северо-Байкальского, студенты Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса стали участниками большого сетевого проекта «Тотальный диктант «Более века сохраняем землю, которую любим». Организаторами тотального диктанта, посвящённого Баргузинскому заповеднику стало ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Тотальный диктант был посвящён Дню заповедников и национальных парков и Дню рождения Баргузинского заповедника. Учащимся рассказали об истории создания Баргузинского заповедника, а также они посмотрели видеоролик о нём.Около 2000 школьников, студентов и педагогов приняли участие в тотальном диктанте на семи площадках.В день написания тотального диктанта сотрудники Заповедного Подлеморья передали в дар Усть-Баргузинской средней общеобразовательной школе информационный стенд об учреждении. А в школе №11 города Северобайкальск педагогами была организована фотовыставка «Живые символы Подлеморья».Также сотрудники отдела экологического просвещения подготовили ряд других мероприятий. В учебных и дошкольных заведениях этих районов пройдут экологические занятия и уроки о Баргузинском заповеднике.