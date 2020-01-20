Заявки на участие будут принимать до 4 апреля
Иркутский областной кинофонд начал приём заявок для участия в 19-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» имени В.Г. Распутина. Мероприятие пройдёт в Иркутске с 24 по 28 сентября 2020 года.
Жюри определит выберет лучшие документальные, игровые, научно-популярные, полнокупольные, анимационные ленты. Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал». Лучший фильм фестиваля станет обладателем гран-при имени В. Г. Распутина – его автору вручат премию в размере 200 тысяч рублей. Также будут присуждены специальные призы: молодёжного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий; вручены призы государственных, общественных, учебных и других организаций, именные призы.
Заявки для участия будут принимать до 4 апреля. Объявление участников конкурса состоится 30 апреля, после чего к работе приступит жюри.
В прошлом году для участия в кинофестивале «Человек и Природа» поступила 701 заявка из 87 стран мира, среди которых Италия, США, Франция, Турция, Германия, Испания. Впервые поступили ленты Республики Судан и государства Сьерра Леоне (Западная Африка). Самое большое количество заявок пришло из Индии – кинематографисты этой страны прислали 78 фильмов, на втором месте Россия – 69 лент, на третьем Иран – 67 картин. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Начался приём заявок на Байкальский кинофестиваль
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