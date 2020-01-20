В Гусиноозёрске состоялся районный турнир по волейболу «Кубок друзей»

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18 января в городе Гусиноозёрске состоялся районный турнир по волейболу «Кубок друзей». В состязаниях участвовали 10 команд: команда Гусиноозёрской ЦРБ, команда Роспотребнадзора, команда ФБУС, «Славия-Тех», команда ФНС, Иройская школа, «Убойная сила», дорожники, команда МВД Бичурского района, команда администрации. Организаторами в этом году выступила Гусиноозёрская ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
После долгих баталий Кубок турнира взяла команда «Убойная сила». 2 место заняла команда «Славия-Тех», на 3 месте – команда Роспотребнадзора.
Также параллельно проходили соревнования по «Дартсу 301», где приняли все участники по волейболу.
В дартсе места распределились следующим образом: 1 место занял Дугар Гергенов (Гусиноозёрская ЦРБ); 2 место взял Алесь Краткий («Славия-Тех»); 3 место занял Альберт Санжиев (ФНС).
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