В Улан-Удэ прошло торжественное собрание в честь Крещения



В воскресенье, 19 января, в честь главных христианских праздников - Рождества Христова и Крещения Господня - в Русском драматическом театре имени Бестужева состоялись торжественное собрание общественности и праздничный концерт.



С официальным поздравлением к собравшимся обратился глава Бурятии.



- Уважаемые земляки. Всех поздравляю с прошедшим Рождеством Христовым, с Крещением и Богоявлением. Скоро мы также в независимости от вероисповедания и национальности будем праздновать новый год по восточному календарю. В нашей республике все праздники отмечаются всем народом. И я ещё раз поздравляю и желаю, чтобы в каждом доме и семье был мир, покой, благоденствие и процветание. С праздником. - поздравил Алексей Цыденов.



Со словами приветствия и поздравления выступил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.



- Я желаю, чтобы Господь даровал каждому из нас здравие душевное и телесное. Самое главное, если мы будем уважительно и с любовью относиться друг к другу, то всё остальное нам приложится. С праздником, дорогие друзья! - отметил митрополит Савватий.



На праздничном концерте выступили Митрополичий хор Улан-Удэнского кафедрального собора под управлением Бориса Овчинникова, детско-юношеский хор Улан-Удэнского кафедрального собора матушки Елены Пахалковой, солисты театра оперы и балета, фольклорные и хореографические коллективы, ансамбль «Кадеты Бурятии», театр народной музыки и танца «Забава», ансамбль песни и танца «Раздолье», солисты детских школ искусств и Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева и другие, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



