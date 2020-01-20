Также мастера посоревнуются в обработке козьих шкур
25 января в Бурятии состоится второй чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкуры. Местом проведения соревнований станет торгово-развлекательный центр «Пионер» в Улан-Удэ.
Конкурс пройдёт по двум направлениям. Первое – чемпионат мастеров по выделке шкур. Каждый участник представляет на выставку 10 выделанных овечьих шкур и 3 козьи шкуры, соответствующие определённым критериям. Помимо этого, в рамках этого конкурса каждый зритель может пройти мастер-класс по изготовлению и выделке шкур: практические рекомендации и комментарии по технологии выделки, а также по уходу и хранению сырья.
Вторая часть – конкурс по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей и козьей шкур (дэгэлов, обуви, головных уборов, рукавиц), изготовление одеял, ковриков, игрушек и т.п. Основные критерии оценивания: сохранение традиций национальной одежды, владение традиционными техниками рукоделия, оригинальность авторского решения, качество и мастерство.
Изделия, представленные участниками, оценивает экспертная комиссия в составе ведущих мастеров-технологов по обработке шкуры. По итогам лучшим участникам в каждом направлении будут присуждены звания лауреатов I, II и III степеней с вручением ценных призов.
Организаторы приглашают принять участие, посмотреть и возможно приобрести готовые изделия. Начало мероприятия – в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.
Напомним, что прошлый республиканский чемпионат прошёл в ноябре прошлого года.
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В Бурятии вновь пройдёт чемпионат по выделке овчины
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