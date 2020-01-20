В Госдуме обещают рассмотреть внесённые законопроекты максимально быстро
Комитет Госдумы по социальной политике заявил, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле этого года, сообщает «Известия».
- Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесённые законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребёнка и дополнительно к ним 150 тысяч рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет.
Программа маткапитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года.
Маткапитал на первенца в России начнут выдавать уже в марте
Общество, Фото:
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