В МВД по Бурятии стартовала ежегодная акция «Студенческий десант»

Студенты вузов и ссузов республики познакомятся с работой подразделений органов внутренних дел



Сегодня в МВД по Бурятии стартует ежегодная Всероссийская акция «Студенческий десант». В рамках акции полицейские Бурятии познакомят учащихся вузов и ссузов республики с работой различных подразделений органов внутренних дел. Мероприятия пройдут во взаимодействии с представителями добровольных народных дружин и общественных советов при отделах полиции, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Так, студенты поучаствуют в Днях открытых дверей в территориальных органах на районном уровне, пройдут однодневные стажировки в Госавтоинспекции Бурятии и Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, побывают на экскурсии в музее МВД республики.



Ребята смогут задать вопросы о трудоустройстве в органы внутренних дел, узнают, как вступить в ряды добровольных народных дружин, а также примут участие в спортивных состязаниях.



Мероприятия продлятся до 24 января.

