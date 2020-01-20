Баира Ринчинова ушла из дома 23 августа
Сотрудники полиции разыскивают 38-летнюю улан-удэнку Баиру Ринчинову, которая 23 августа прошлого года ушла из дома на улице Жердева и до настоящего времени не вернулась.
Заявление о её пропаже поступило от родственников 6 января, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, глаза карие.
Во что была одета, не установлено.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-454-51-49, 8-964-406-96-02 или 102 (112).
В Бурятии ищут пропавшую летом улан-удэнку
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