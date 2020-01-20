В Иркутске женщина стала жертвой «туроператора»

Она перевела мошеннику предоплату за поездку в Таиланд



В дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 42-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой обмана.



Как оказалось, после праздников она собралась на отдых в Таиланд. Для приобретения путёвки женщина нашла сайт в Интернете и оформила заявку. Через несколько минут в одной из социальных сетей ей пришёл положительный ответ.



В процессе переписки, иркутянка обсудила с «туроператором» время вылета и перевела 35 тысяч рублей в качестве предоплаты. После чего аккаунт пользователя, с которым общалась обманутая иркутянка, стал неактивен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

