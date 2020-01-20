Она перевела мошеннику предоплату за поездку в Таиланд
В дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 42-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой обмана.
Как оказалось, после праздников она собралась на отдых в Таиланд. Для приобретения путёвки женщина нашла сайт в Интернете и оформила заявку. Через несколько минут в одной из социальных сетей ей пришёл положительный ответ.
В процессе переписки, иркутянка обсудила с «туроператором» время вылета и перевела 35 тысяч рублей в качестве предоплаты. После чего аккаунт пользователя, с которым общалась обманутая иркутянка, стал неактивен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске женщина стала жертвой «туроператора»
Общество, Фото:
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