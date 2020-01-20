Приятельницы заложили золотые серьги, чтобы купить алкоголь
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 8 января в полицию поступило заявление о краже от 66-летней местной жительницы. Она рассказала, что распивала спиртное с малознакомой женщиной. Алкоголя не хватило, поэтому они решили отдать в залог золотые серьги потерпевшей, а на вырученные деньги купить спиртное.
Когда спустя день улан-удэнка пришла выкупить ценные изделия, оказалось, что их уже забрала новая приятельница.
Полицейские задержали 37-летнюю подозреваемую, известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла заложенные серьги собутыльницы
Общество, Фото:
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