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В Улан-Удэ старшеклассники боролись за звание «Эрудита 2020»

В Улан-Удэ старшеклассники боролись за звание «Эрудита 2020»
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ
Гимназия №14 выиграла первенство по интеллектуальным играм

18 января в Улан-Удэ состоялось городское первенство по интеллектуальным играм среди старшеклассников «Эрудит-2020». В соревнованиях приняли участие команды общеобразовательных школ №1, №2, №5, №17, №19, №21, №25, №26, №42, №47, №55, №64; ФМШ №56; лицея №27; гимназий № 3, № 14, № 29; РБНЛИ № 1; республиканского центра детско-юношеского туризма; городского центра детско-юношеского туризма; образовательного центра «Астэр».

Игрокам была предоставлена возможность проявить свои способности в «Интеллектуальном многоборье», «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге». Также в этом году увеличилось количество команд-призёров – до семи.

Команды показали владение приёмами быстрого переключения сознания от одной информационной области к другой; взаимопонимание между игроками. Абсолютным победителем первенства стала сборная гимназии №14 «Тсубаса» (капитан – Константин Лапеев, руководитель – Тихонов А.Л.), завоевавшая кубки во всех номинациях.

25-26 января лучшие команды Улан-Удэ примут участие в XVII открытом первенстве республики Бурятия по интеллектуальным играм. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

Результаты:

«Интеллектуальное многоборье»
1 место – «Тсубаса» (гимназия №14) – 66.5 балла;
2 место – «Клио» (РБНЛИ №1) – 61.5 балла;
3 место – «Сиента» (СОШ № 2) – 61 балл.

«Что? Где? Когда?»
1 место – «Тсубаса» (гимназия №14) – 23 балла;
2 место – «Импульс» (СОШ №64) – 22 балла;
3 место – «Астэр» (Образовательный центр «Астэр») – 19 баллов.

«Брейн-ринг»
1 место – «Тсубаса» (гимназия №14);
2 место – «Эридан» (СОШ №25);
3 место – «Байкал`ЧАТ» (СОШ №42).
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