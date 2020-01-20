Через Бурятию в Иран пытались провезти монгольскую баранину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

36 тонн мяса возвращено в Монголию



В МАПП «Кяхта» в Бурятии государственными инспекторами управления Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено нарушение ветеринарного законодательства.



Граждане России перевозили 36 тонн свежезамороженной баранины из Монголии в Иран без разрешения на транзит. Это является нарушением.



Мясо не допущено к перевозке через территорию Российской Федерации и возвращено в Монголию, сообщает пресс-служба управления.

