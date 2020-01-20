В Бурятии определились «Короли партера» по джиу-джитсу

В Улан-Удэ прошло городское первенство среди юношей и девушек до 16 лет
17 января в Улан-Удэ прошло открытое городское первенство по джиу-джитсу «Король партера» среди юношей и девушек до 16 лет. Городской дворец детского (юношеского) творчества принял 80 спортсменов из Гусиноозёрска, Иволгинска и столицы республики.
Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ, по результатам поединков победителями в весовых категориях стали:
- Цветкова Мария (ГДДЮТ), до 36 кг;
- Цыбенова Ирина (СК «Strela team»), до 44 кг;
- Губанова Алина (ГДДЮТ), до 48 кг;.
- Низовцева Светлана (ГДДЮТ), до 52 кг;
- Аржутова Галина (ГДДЮТ), до 57 кг;
- Коробейников Максим (ГДДЮТ), до 30 кг;
- Боркин Владислав (ГДДЮТ), до 34 кг;
- Шайдуров Максим (Гусиноозёрск), до 38 кг;
- Оганесян Давид (ГДДЮТ), до 42 кг;
- Санжиев Роман (СШОР «Иппон»), до 46 кг;
- Муравьёв Никита (ГДДЮТ), до 50 кг;
- Путин Вячеслав (ГДДЮТ), до 55 кг;
- Уралев Денис (ГДДЮТ), до 60 кг;
- Дубанов Анатолий (ГДДЮТ), до 66 кг;
- Сенаторов Николай (СШ №17), до 73 кг;
- Бобыкина Максим (ГДДЮТ), свыше 73 кг.
Чемпионов тренируют Сергей Байдаев, Андрей Куприянов и Дмитрий Никулин.
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