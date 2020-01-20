В Бурятии определились «Короли партера» по джиу-джитсу

В Улан-Удэ прошло городское первенство среди юношей и девушек до 16 лет



17 января в Улан-Удэ прошло открытое городское первенство по джиу-джитсу «Король партера» среди юношей и девушек до 16 лет. Городской дворец детского (юношеского) творчества принял 80 спортсменов из Гусиноозёрска, Иволгинска и столицы республики.



Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ, по результатам поединков победителями в весовых категориях стали:

- Цветкова Мария (ГДДЮТ), до 36 кг;

- Цыбенова Ирина (СК «Strela team»), до 44 кг;

- Губанова Алина (ГДДЮТ), до 48 кг;.

- Низовцева Светлана (ГДДЮТ), до 52 кг;

- Аржутова Галина (ГДДЮТ), до 57 кг;

- Коробейников Максим (ГДДЮТ), до 30 кг;

- Боркин Владислав (ГДДЮТ), до 34 кг;

- Шайдуров Максим (Гусиноозёрск), до 38 кг;

- Оганесян Давид (ГДДЮТ), до 42 кг;

- Санжиев Роман (СШОР «Иппон»), до 46 кг;

- Муравьёв Никита (ГДДЮТ), до 50 кг;

- Путин Вячеслав (ГДДЮТ), до 55 кг;

- Уралев Денис (ГДДЮТ), до 60 кг;

- Дубанов Анатолий (ГДДЮТ), до 66 кг;

- Сенаторов Николай (СШ №17), до 73 кг;

- Бобыкина Максим (ГДДЮТ), свыше 73 кг.



Чемпионов тренируют Сергей Байдаев, Андрей Куприянов и Дмитрий Никулин.

