В Красноярске стартует международный турнир по вольной и женской борьбе «Иван Ярыгин 2020»
В Красноярске с 22 по 26 января пройдёт XXXI международный турнир по вольной и женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Соревнования вновь состоятся во дворце спорта имени Ивана Ярыгина.
В турнире примут участие бурятские спортсмены. По информации паблика «Борцы Бурятии», в составе сборной будут:
57 кг – Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов;
61 кг – Александр Богомоев, Булат Баясхолонов;
65 кг – Даша Шарастепанов, Булат Батоев, Юлиан Гергенов;
70 кг – Евгений Жербаев, Алексей Боровицкий;
79 кг – Алексей Сабидаев;
92 кг – Алексей Анищик, Юрий Иванов;
125 кг – Балдан Цыжипов.
Справка
Иван Сергеевич Ярыгин – советский и российский спортсмен, борец вольного стиля; двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР. Турнир имени Ивана Ярыгина был учреждён FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.
Бурятские борцы примут участие в соревнованиях серии Гран-при
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ прошло городское первенство среди юношей и девушек до 16 лет
На острове Конный пройдёт праздничная программа с салютом и дискотекой
Также мастера посоревнуются в обработке козьих шкур
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов
В Красноярске стартует международный турнир по вольной и женской борьбе «Иван Ярыгин 2020»
Оно проходило на территории залива Якоби
Гимназия №14 выиграла первенство по интеллектуальным играм
Также у них две «бронзы»
Димчик Ринчинов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 57 кг
Сотрудники УИИ провели беседы с детьми и их родителями
Татьяна Ланец сыграет одну из ролей в спектакле «Евгений Онегин»
Об этом сообщили в минздраве России
Для этого злоумышленники смастерили пневматическую пушку
Проект станет для певцов подготовительным этапом к участию в международном эстрадном конкурсе «Белый месяц – 2021»
Стартовал конкурс на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020