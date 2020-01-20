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Бурятские борцы примут участие в соревнованиях серии Гран-при

Бурятские борцы примут участие в соревнованиях серии Гран-при
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Красноярске стартует международный турнир по вольной и женской борьбе «Иван Ярыгин 2020»

В Красноярске с 22 по 26 января пройдёт XXXI международный турнир по вольной и женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Соревнования вновь состоятся во дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

В турнире примут участие бурятские спортсмены. По информации паблика «Борцы Бурятии», в составе сборной будут:
57 кг – Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов;
61 кг – Александр Богомоев, Булат Баясхолонов;
65 кг – Даша Шарастепанов, Булат Батоев, Юлиан Гергенов;
70 кг – Евгений Жербаев, Алексей Боровицкий;
79 кг – Алексей Сабидаев;
92 кг – Алексей Анищик, Юрий Иванов;
125 кг – Балдан Цыжипов.

Справка

Иван Сергеевич Ярыгин – советский и российский спортсмен, борец вольного стиля; двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР. Турнир имени Ивана Ярыгина был учреждён FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при. 
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