Бурятские борцы примут участие в соревнованиях серии Гран-при

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Красноярске стартует международный турнир по вольной и женской борьбе «Иван Ярыгин 2020»



В Красноярске с 22 по 26 января пройдёт XXXI международный турнир по вольной и женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Соревнования вновь состоятся во дворце спорта имени Ивана Ярыгина.



В турнире примут участие бурятские спортсмены. По информации паблика «Борцы Бурятии», в составе сборной будут:

57 кг – Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов;

61 кг – Александр Богомоев, Булат Баясхолонов;

65 кг – Даша Шарастепанов, Булат Батоев, Юлиан Гергенов;

70 кг – Евгений Жербаев, Алексей Боровицкий;

79 кг – Алексей Сабидаев;

92 кг – Алексей Анищик, Юрий Иванов;

125 кг – Балдан Цыжипов.



Справка



Иван Сергеевич Ярыгин – советский и российский спортсмен, борец вольного стиля; двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР. Турнир имени Ивана Ярыгина был учреждён FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.

