Мужчина украл из сумки девушки телефон
Сотрудники полиции в Иркутске задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в общественном транспорте и общественных местах.
Преступление он совершил в маршрутном автобусе №10, вытащив из сумки у одной из пассажирок сотовый телефон. После кражи предполагаемый карманник попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.
29-летний подозреваемый ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.
В ходе личного осмотра в кармане куртки задержанного сотрудники полиции обнаружили украденный гаджет. Имущество передано законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске полицейские с поличным задержали карманника
Общество, Фото:
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