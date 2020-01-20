В Иркутске полицейские с поличным задержали карманника

Мужчина украл из сумки девушки телефон



Сотрудники полиции в Иркутске задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в общественном транспорте и общественных местах.



Преступление он совершил в маршрутном автобусе №10, вытащив из сумки у одной из пассажирок сотовый телефон. После кражи предполагаемый карманник попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.



29-летний подозреваемый ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.



В ходе личного осмотра в кармане куртки задержанного сотрудники полиции обнаружили украденный гаджет. Имущество передано законному владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.





