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Молодёжный театр Улан-Удэ представит премьеру спектакля «Замёрзли»

Молодёжный театр Улан-Удэ представит премьеру спектакля «Замёрзли»
Общество,  Фото:pixabay.com
Это мистический спектакль о ненужности и одиночестве

25 и 26 января Молодёжный художественный театр представит премьеру спектакля «Замёрзли» (16+) из Золотого фонда МХТ Улан-Удэ.

Это постановка Анатолия Баскакова по пьесе одного из самых загадочных драматургов нашего времени Нины Садур, которая известна и на Западе, и в России. Для Молодёжного театра Улан-Удэ творчество Нины Садур – часть собственной истории, в репертуаре «Молодёжки» с большим успехом шли спектакли по её пьесам, сообщает пресс-служба МХТ Улан-Удэ.

- Я хорошо знаю Нину уже более 20-ти лет. Два спектакля по её пьесам я ставил - это «Замёрзли» и «Брат Чичиков», - рассказывает режиссёр Анатолий Баскаков, - Она достаточно болезненно видит мир. Во всех её пьесах есть элемент мистики и «ведьмачества». В построении диалогов и сцен Нины всегда сквозит «гоголевское» начало и неоднозначность, присущая великой русской литературе. Лично я считаю её драматургом, который надолго переживёт своё время. Парадоксальность построения композиций её пьес и не всегда понятный при прочтении диалог закрепили за ней в России абсурдистский шлейф. При постановке её пьес нужен понятийный ключ, который ставит всё на свои места. При разговорах и неоднократных спорах с Ниной я этот ключ для себя приобретал. Но в каждой её пьесе есть загадка, как и в «Замёрзли».

Эту пьесу Нина Садур написала в 1989 году. Сюжет рассказывает историю двух женщин Нади и Лейлы, которые работают уборщицами в бывшем Камерном театре (ныне Московский театр Пушкина). Они начинают вспоминать времена давно ушедшей театральной эпохи: историю этого театра и его создателей. Великий режиссёр и основатель Камерного театра Александр Таиров был обвинён в «формализме» и изгнан из собственного театра, а его жена - величайшая трагическая актриса Алиса Коонен - прокляла это некогда родное им место. Эти реальные трагические обстоятельства легли в сюжет драматического произведения.

«Замёрзли» - мистическая пьеса о ненужности и одиночестве, о «замёрзших» человеческих взаимоотношениях, о том какой суровой и тяжёлой бывает действительность. И в то же время — это история о чуде театра, о том, что человек способен в очень трудной и тяжёлой жизни, хоть раз понять, что это чудо рядом с нами. Спектакль Молодёжного театра когда-то покорил сердца зрителей разных городов, в том числе и за рубежом. Сама автор увидела его на фестивале «Пассаж» во Франции.

«Пришла на спектакль… Я потеряла дар речи! Я была потрясена! Я даже представить себе не могла, что из моей пьесы можно сотворить такое! Я много лет не видела ничего красивее», - так Нина Садур высказалась о спектакле «Замёрзли» улан-удэнского МХТ.

В 2013 году Анатолий Баскаков ставил эту пьесу в Омском «ТОП-театре», и вот, наконец-то, постановка возвращается на родную сцену. Жанр предстоящей обновлённой версии спектакля определён как пьеска – малютка с абсурдной начинкой.

В спектакле заняты заслуженные артисты Бурятии Софья Гущина, Елена Баранова, Владимир Витин.

Пока состоятся только два показа постановки в рамках юбилея артистов театра Софьи Гущиной и Владимира Витина – 25 января в 18:30 (суббота) и 26 января (воскресенье) в 18:00.



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