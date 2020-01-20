Димчик Ринчинов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 57 кг
17 января во французском городе Ницца прошёл 46-й международный турнир серии гран-при по вольной и греко-римской борьбе «Анри Деглан». Турнир был посвящён памяти олимпийского чемпиона VIII летних Олимпийских игр по греко-римской борьбе в весовой категории свыше 82 кг француза Жана Анри Деглана.
Уроженец Агинского Бурятского округа Димчик Ринчинов, представляющий Республику Беларусь, поднялся на третью ступень пьедестала почета, завоевав «бронзу» в весовой категории 57 кг. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Напомним, что ранее спортсмен стал серебряным призёром чемпионата Белоруссии по вольной борьбе.
Бурятский борец стал призёром турнира в Ницце
Общество, Фото:
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