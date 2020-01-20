Новые кинотеатры Бурятии пользуются большим спросом

В республике в конце 2019 года открылись девять кинотеатров



В конце декабря 2019 года девять кинотеатров в районах Бурятии распахнули свои двери для взрослых и детей: в Новой Бряни Заиграевского района, посёлке Каменск Кабанского района, городе Северобайкальск, селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Кижинга Кижингинского района, селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ДК Вагжанова в микрорайоне Вагжанова, ДК «Авиатор» в микрорайоне «Аэропорт» в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



Для многих зрителей появление кинотеатра стало настоящим праздником, ведь в этих населённых пунктах кинотеатров не было несколько десятилетий. Зрители практически забыли, что значит поход с семьёй в оборудованный кинозал с качественным звуком.



В городе Северобайкальск с населением более 23,5 тысяч человек кинотеатр стал одним из самых популярных мест для проведения досуга семьёй. Начальник управления культуры администрации Северобайкальска Светлана Зубарева отметила, что, начиная с 28 декабря кинозал посетили более 3 тысяч человек.



- Благодаря национальному проекту «Культура» в Северобайкальске открылся кинотеатр. Мы рады. У нас в киноафише много премьер, к нам ходят зрители. У нас шесть дней рабочих, по шесть киносеансов в день. Думаю, что через три месяца можно с уверенностью сказать, сколько денег мы заработали, пока сумма составляет более 700 тысяч рублей. Но и стоимость билетов у нас немного выше, чем в районах Бурятии. Пока наш кинотеатр расположен в здании администрации, планируем сделать отдельный вход. Сейчас думаем над разработкой сайта кинотеатра, хотим организовать электронную продажу билетов. Мы заключили контракт с поставщиками фильмов сетью кинозалов из Югорска Тюменской области, рады нашему сотрудничеству, премьер много, и киноафиша у нас разнообразная, - рассказала Светлана Зубарева.



Поставщики кинофильмов и мультфильмов у всех кинотеатров разные, так городские кинозалы в микрорайонах Вагжанова и Авиатор заключили договор с компанией из города Казань МТД «Медиа». Население потихоньку узнаёт о новом кинотеатре в своём районе.



- У нас цены на билеты ниже, чем в центральных кинотеатрах, что, конечно, не может не радовать зрителей. Работаем, привлекаем людей, делаем первые шаги, - отметили специалисты ДК имени Вагжанова.



Кинотеатр в посёлке Каменск Кабанского района настолько популярен, что на премьеры съезжаются зрители с близлежащих сел. Ведь стоимость билетов здесь в 2,5 раза меньше, чем в соседнем Селенгинске. Заведующая МЦД «Сибирь» посёлка Каменск Вера Шелковникова рассказала о работе кинозала во время новогодних каникул.



- В посёлке Каменск 14 декабря открылся современный кинотеатр в центре досуга «Сибирь». Раньше любители посмотреть киноновинки на больших экранах ездили в село Селенгинск или Улан-Удэ. Сейчас же ситуация изменилась в положительную сторону, к тому же билет на киносеанс стоит почти в 2,5 раза дешевле, чем в соседнем Селенгинске. Состоялось 50 сеансов, пришло более 2000 человек. И это хороший показатель. Мы заработали 246 тысяч рублей. Сейчас перед нами стоит задача увеличить репертуар, работаем, договариваемся, процесс идёт, - рассказала Вера Шелковникова.



Начальник отдела культуры Бичурского района Лариса Захарова сообщила, что люди с удовольствием ходят в кинотеатр, почти за месяц российские и мировые премьеры увидели около 1000 человек.



- У нас показы проходят четыре раза в неделю по три сеанса в день. Спрос есть и это не может не радовать. В конце декабря у нас случилась беда, из жизни ушла Полина Меркурьевна директор ДК, где расположен кинозал, в связи с этим мы столкнулись с рядом трудностей. Но все решаемо. И думаем, что в ближайшем будущем все трудности преодолеем. Трудимся во всех направлениях. Зрители часто говорят о том, что хотят видеть те или иные фильмы, трейлеры которых увидят в сети. Все просьбы стараемся отработать, - отметила Лариса Захарова.



В селе Сосново-Озёрское кинотеатр также работал все январские праздники. Люди с удовольствием ходили на премьеры. Руководство надеется, что кинотеатр будет пользоваться спросом и в будни.



Как отмечает директор КДЦ «Зенит» Татьяна Федотова из села Новая Брянь, в связи с некоторыми трудностями кинозал несколько дней не работал в начале января. Но все проблемы решились, показы идут.



- Кинозал работает четыре дня в неделю, показы идут по три сеанса в день. Зрители приходят. Мы ведём социальные сети, приглашаем зрителей. Заказываем фильмы. Иногда думаем, какой фильм заказать, устраиваем голосование в сети, какой бы фильм люди хотели увидеть. Люди голосуют, затем приходят на показы. Работа идёт. Конечно, у нас опыта работы с кинотеатрами нет. Но выходим из положения, стараемся угодить нашим зрителям, - рассказала Татьяна Федотова.



Пока кинотеатры только открылись, январские праздники миновали. Сотрудники сельских домов культуры и центров досуга делают всё, чтобы работа кинотеатров велась без каких-либо проблем и сами учатся в процессе работы.







