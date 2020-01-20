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За выходные в Улан-Удэ убрали около 2500 кубометров снега

За выходные в Улан-Удэ убрали около 2500 кубометров снега
Общество,  Фото:pixabay.com
Уборка идёт не только на магистральных улицах, но и во дворах 

Комбинат по благоустройству Улан-Удэ начинает уборку крупногабаритной техникой ежедневно с 23 часов, чтобы не мешать движению частного и пассажирского транспорта. За выходные дни было вывезено 2495 м3 снега, посыпано на магистральных и внутридворовых проездах 662 тонны песчаной смеси.

Дороги города от снега расчищали 4 трактора-щётки, 4 автогрейдера. Также для очистки и погрузки снега были задействованы 10 большегрузных самосвалов, 2 снегопогрузчика и 1 трактор с роторной установкой, которая сама отбрасывает снег на обочину, что позволяет быстрее производить уборку.

Сегодня, 20 января, утром с четырёх часов на улицах работали 8 пескоразбрасывателей, они подсыпают опасные места – спуски, подъёмы, повороты и остановочные карманы. С шести утра вышли 17 самосвалов и 5 «бобкэтов» для ручной и механизированной погрузки и вывоза снега, 3 машины направлены для доставки песчаной смеси со складов. 

Снежные накаты и снег убраны с улицы Ленина, проспекта Победы, улиц Мирной, Ботанической, Гагарина, Туполева, Бабушкина, Жердева, Добролюбова, Воровского, Толстого, Ермаковского, Калашникова и на мостах. Уборка снега продолжается, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.


уборка снега администрация Улан-Удэ
 
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