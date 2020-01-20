В Бурятии у военных появились новые мультимедийные средства

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В части поступили мобильные акустические системы, комплекты телевизионного оборудования и звуковещания



В Бурятии в соединения и части ВВО поступили новейшие мультимедийные технические средства для организации военно-политической работы и досуга.



- Поступление технических средств связано с переоснащением клубов, комнат досуга и музеев соединений и воинских частей, а также повышением качества организации досуга воинского коллектива, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Так, у военных появились современные мобильные акустические системы, а также комплекты телевизионного оборудования и звуковещания. Они будут использоваться при проведении теоретических занятий по боевой подготовке в классах и во время мероприятий военно-политической работы в частях.

