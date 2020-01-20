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В Бурятии у военных появились новые мультимедийные средства

В Бурятии у военных появились новые мультимедийные средства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В части поступили мобильные акустические системы, комплекты телевизионного оборудования и звуковещания

В Бурятии в соединения и части ВВО поступили новейшие мультимедийные технические средства для организации военно-политической работы и досуга.

- Поступление технических средств связано с переоснащением клубов, комнат досуга и музеев соединений и воинских частей, а также повышением качества организации досуга воинского коллектива, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Так, у военных появились современные мобильные акустические системы, а также комплекты телевизионного оборудования и звуковещания. Они будут использоваться при проведении теоретических занятий по боевой подготовке в классах и во время мероприятий военно-политической работы в частях.
ВВО
 
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