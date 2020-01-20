 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

В Бурятии у туристов из Монголии и Китая изъяли 13 килограммов мяса

В Бурятии у туристов из Монголии и Китая изъяли 13 килограммов мяса
Общество, 
Мясо изъяли у четверых иностранцев

В посёлке Наушки Кяхтинского района на пункте пропуска госинспекторы осуществляют досмотр поездов, следующих из Монголии в Россию.

Во время проверки было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии - жители Монголии и Китая пытались ввезти в страну 5 кг баранины и 13 кг говядины.

Эту продукцию запрещено импортировать в Россию - ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.

В отношении трёх граждан Монголии и одного гражданина Китая возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
туристы изъятие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии у военных появились новые мультимедийные средства
В Бурятии у военных появились новые мультимедийные средства
Общество, 20.01.2020
В части поступили мобильные акустические системы, комплекты телевизионного оборудования и звуковещания
Блогер из Канады прокатился на лошади и исполнил «танец орла» в Бурятии
Блогер из Канады прокатился на лошади и исполнил «танец орла» в Бурятии
Общество, 20.01.2020
Майкл Кори – один из трёх блогеров, посетивших Бурятию этим летом в рамках соглашения с минтуризма республики
Первым новорождённым 2020 года в районе Бурятии стал мальчик
Первым новорождённым 2020 года в районе Бурятии стал мальчик
Общество, 20.01.2020
Родителей малыша поздравили с пополнением
В Бурятии стартовала «горячая линия» по снюсам
В Бурятии стартовала «горячая линия» по снюсам
Общество, 20.01.2020
Жителям республики расскажут о рисках употребления никотинсодержащей продукции
В Бурятии стартовала акция «Блокадный хлеб»
В Бурятии стартовала акция «Блокадный хлеб»
Общество, 20.01.2020
В торговых точках города волонтёры напомнили улан-удэнцам о тех страшных днях, которые пережили жители Ленинграда
В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали виновника аварии
В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали виновника аварии
Общество, 20.01.2020
Задержание очевидцы засняли на видео
В Бурятии подвели итоги акции «Стань Дедом Морозом!»
В Бурятии подвели итоги акции «Стань Дедом Морозом!»
Общество, 20.01.2020
Подарки доставлены воспитанникам организаций социального обслуживания семьи и детей республики  
Музей «Тальцы» в Иркутской области посетили 17 тысяч человек
Музей «Тальцы» в Иркутской области посетили 17 тысяч человек
Общество, 20.01.2020
Рекордное количество гостей побывало в музее за новогодние праздники
Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников
Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников
Общество, 20.01.2020
Мужчина знал о махинациях аферистов, но поверил лже-сотруднику банка
В улан-удэнской колонии осуждённые обсудили творчество Грибоедова
В улан-удэнской колонии осуждённые обсудили творчество Грибоедова
Общество, 20.01.2020
В исправительном учреждении прошла книжная выставка
Читинец украл телефон под предлогом важного звонка
Читинец украл телефон под предлогом важного звонка
Общество, 20.01.2020
Мужчина украл телефон у своего знакомого
Жительница Бурятии через суд встала в очередь на жильё
Жительница Бурятии через суд встала в очередь на жильё
Общество, 20.01.2020
Помогло прокурорское вмешательство
^