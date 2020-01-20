Мясо изъяли у четверых иностранцев
В посёлке Наушки Кяхтинского района на пункте пропуска госинспекторы осуществляют досмотр поездов, следующих из Монголии в Россию.
Во время проверки было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии - жители Монголии и Китая пытались ввезти в страну 5 кг баранины и 13 кг говядины.
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию - ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.
В отношении трёх граждан Монголии и одного гражданина Китая возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Бурятии у туристов из Монголии и Китая изъяли 13 килограммов мяса
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