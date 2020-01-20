Происшествий зарегистрировано не было
На территории Иркутской области во всех районах для празднования Крещения было организовано 133 места для купания и забора воды. В местах наиболее массового выхода на лёд было развёрнуто 64 пункта обогрева и 33 пункта питания. В религиозных мероприятиях приняли участие около 100 тысяч жителей области, более половины из них участвовали в обряде купания.
В большинстве мест обряд купания и забора воды продолжался в течение светового дня. Для обеспечения безопасности задействовались 1081 человек и 337 единиц техники, из них от МЧС России 228 человек и 80 единиц техники. В пяти случаях – в городе Иркутске, Иркутском районе и в городе Братске – была оказана помощь людям.
С наступлением тёмного времени суток все искусственно созданные проруби были засыпаны снегом для предотвращения несчастных случаев. Происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области в крещенских водах искупались около 100 тысяч человек
Общество, Фото:
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