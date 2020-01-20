В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали виновника аварии

Дорожные полицейские уточнили, что водитель «Лексуса» совершил ДТП без пострадавших, но с материальным ущербом.







В паблике dtp_03 в социальной сети Instagram появилось видео задержания мужчины на улице Жердева в Улан-Удэ. Автор видео не уточняет, что произошло. Очевидцы предположили, что мужчина совершил ДТП и пытался скрыться.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что водитель автомобиля «Лексус 570» совершил ДТП и скрылся. Однако мужчина был задержан автоинспекторами.Кроме того, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за это в отношении него был оформлен административный протокол.