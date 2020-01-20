Подарки доставлены воспитанникам организаций социального обслуживания семьи и детей республики
Участниками акции «Стань Дедом Морозом!» стали неравнодушные жители и гости республики, коллективы бизнес-структур, общественных организаций, депутаты Народного Хурала и районных Советов, руководители федеральных и региональных министерств и ведомств.
Собранные подарки направлены детям с ограниченными физическими возможностями и детям-сиротам, проживающим в подведомственных учреждениях министерства соцзащиты населения Бурятии, в которых воспитывается 442 ребёнка. Развивающие настольные игры, куклы, машинки, наборы для творчества, сладкие подарки, собранные в ходе акции, доставлены воспитанникам Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центров «Радуга», «Малышок», «Добрый», детского дома-интерната «Журавушка», Джидинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Баяр» и Курумканского центра социальной помощи семье и детям.
Министерство социальной защиты населения региона выразило благодарность всем, кто откликнулся на призыв принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!», сообщили в пресс-службе министерства.
В Бурятии подвели итоги акции «Стань Дедом Морозом!»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рекордное количество гостей побывало в музее за новогодние праздники
Подарки доставлены воспитанникам организаций социального обслуживания семьи и детей республики
Было спилено более двухсот сосен
Мужчина знал о махинациях аферистов, но поверил лже-сотруднику банка
В исправительном учреждении прошла книжная выставка
Мужчина украл телефон у своего знакомого
Помогло прокурорское вмешательство
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике местами небольшой снег
Полицейские раскрыли не заявленное преступление
Первый канал снял сюжет про «Зелёную неделю» в Германии. ВИДЕО
Ожидается усиление ветра, метели
Проверка оповещения будет проходить через телевизионные каналы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Об этом заявил Владимир Путин
PiFa представит коллекцию одежды в стиле k-pop