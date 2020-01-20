В Бурятии подвели итоги акции «Стань Дедом Морозом!»

Подарки доставлены воспитанникам организаций социального обслуживания семьи и детей республики



Участниками акции «Стань Дедом Морозом!» стали неравнодушные жители и гости республики, коллективы бизнес-структур, общественных организаций, депутаты Народного Хурала и районных Советов, руководители федеральных и региональных министерств и ведомств.



Собранные подарки направлены детям с ограниченными физическими возможностями и детям-сиротам, проживающим в подведомственных учреждениях министерства соцзащиты населения Бурятии, в которых воспитывается 442 ребёнка. Развивающие настольные игры, куклы, машинки, наборы для творчества, сладкие подарки, собранные в ходе акции, доставлены воспитанникам Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центров «Радуга», «Малышок», «Добрый», детского дома-интерната «Журавушка», Джидинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Баяр» и Курумканского центра социальной помощи семье и детям.



Министерство социальной защиты населения региона выразило благодарность всем, кто откликнулся на призыв принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!», сообщили в пресс-службе министерства.



