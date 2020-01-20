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Музей «Тальцы» в Иркутской области посетили 17 тысяч человек

Музей «Тальцы» в Иркутской области посетили 17 тысяч человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Рекордное количество гостей побывало в музее за новогодние праздники

В новогодние праздники со 2 по 8 января 2020 года в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области побывало рекордное количество гостей - около 17 тысяч. Об этом на пресс-конференции рассказал директор учреждения Владимир Тихонов. В своей резиденции посетителей встречали Дед Мороз и Снегурочка, работали две горки, пикниковая зона, все желающие могли покататься на лошадях и в собачьих упряжках.

2020 год для музея юбилейный. 40 лет назад, 18 июля 1980 года, музей деревянного зодчества принял первых посетителей. В течение всего года в Тальцах будут проходить праздничные мероприятия. Одно из главных событий – открытие комплекса «Московский тракт», в который входит более десяти новых объектов – Троицкая церковь, богадельня, дом купца Войнова, почтовая станция, дома Усова и Горелова, базарная площадь и др.

- Все экспонаты музея привезены с территории Иркутской области. И мы просим откликнуться тех, чьи бабушки и дедушки жили в этих домах, посмотреть семейные альбомы. Возможно, вы поможете дополнить музейный архив фотографиями и воспоминаниями. Кроме того, к юбилею музея приурочена акция «История музея в лицах». Мы просим посетителей найти свои старые фотографии, сделанные в Тальцах, и спустя годы сфотографироваться на тех же местах. 18 июля, в день 40-летия музея, всех участников акции будет ждать сюрприз, - сообщил Владимир Тихонов.

Фотографии и воспоминания можно присылать на электронную почту talci40@mail.ru. Также в течение года на страницах музея в социальных сетях будут публиковаться 40 интересных фактов о музее.

7 июня, в праздник Троицы, планируется освящение Троицкого церковного комплекса, в День медицинского работника 21 июня – открытие фельдшерского комплекса. В июле пройдёт фестиваль русской оперы. Также в планах музея - открытие почтовой станции и проведение VI фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской».

В прошлом году фестиваль собрал 460 мастеров из шести стран мира, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Иркутская область музей
 
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