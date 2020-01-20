 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

В Бурятии с бизнесмена взыскали более 4 млн за незаконную рубку

В Бурятии с бизнесмена взыскали более 4 млн за незаконную рубку
Общество,  Фото:pixabay.com
Было спилено более двухсот сосен

В Бурятии судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскал с индивидуального предпринимателя из села Тохой Селенгинского района свыше 4,1 миллионов рублей материального ущерба, причинённого природе незаконной вырубкой леса.

Как выяснилось, в отсутствие разрешительных документов предприниматель нанял бригаду из семи работников для вырубки деревьев на территории сельского участкового лесничества СПК «Жаргаланта». Лесорубов он обеспечил необходимой техникой: двумя автомобилями марки КамАЗ, тракторами МТЗ и Беларусь, а также бензопилами марки ECHO.

В январе 2018 года бригада приступила к работе на лесной деляне. Четверо работников спиливали деревья и производили их первичную обработку. А двое других работников с помощью тракторов с гидравлическим погрузчиком и толкателем осуществляли погрузку древесины на борта грузового КамАЗа.

- Однако преступная деятельность «чёрных лесорубов» была пресечена правоохранительными органами. До момента задержания они успели спилить 211 сырорастущих деревьев породы сосна. По оценкам специалистов общий объём незаконно спиленных деревьев составил 146 кубических метров на общую сумму свыше 4 млн. 686 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.

В результате незаконной деятельности предприниматель оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

С учётом частичного возмещения суммы причинённого ущерба в размере 500 тысяч рублей, суд назначил ему наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишением на этот же срок права заниматься лесозаготовительной деятельностью.

Кроме этого, в рамках гражданского иска суд удовлетворил материальные требования в пользу Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании ущерба в размере 4 186 034 рублей.

- Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особый производств. В рамках производства судебный пристав предпринял к должнику комплекс мер принудительного характера, позволивший взыскать задолженность в размере 4 млн. 186 тысяч в кратчайшие сроки, - уточнили в управлении.

Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 293 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.


черные лесорубы судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Музей «Тальцы» в Иркутской области посетили 17 тысяч человек
Музей «Тальцы» в Иркутской области посетили 17 тысяч человек
Общество, 20.01.2020
Рекордное количество гостей побывало в музее за новогодние праздники
В Бурятии подвели итоги акции «Стань Дедом Морозом!»
В Бурятии подвели итоги акции «Стань Дедом Морозом!»
Общество, 20.01.2020
Подарки доставлены воспитанникам организаций социального обслуживания семьи и детей республики  
Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников
Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников
Общество, 20.01.2020
Мужчина знал о махинациях аферистов, но поверил лже-сотруднику банка
В улан-удэнской колонии осуждённые обсудили творчество Грибоедова
В улан-удэнской колонии осуждённые обсудили творчество Грибоедова
Общество, 20.01.2020
В исправительном учреждении прошла книжная выставка
Читинец украл телефон под предлогом важного звонка
Читинец украл телефон под предлогом важного звонка
Общество, 20.01.2020
Мужчина украл телефон у своего знакомого
Жительница Бурятии через суд встала в очередь на жильё
Жительница Бурятии через суд встала в очередь на жильё
Общество, 20.01.2020
Помогло прокурорское вмешательство
В Улан-Удэ 20-22 мороза
В Улан-Удэ 20-22 мороза
Общество, 20.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике местами небольшой снег
Читинцы угнали велосипеды, чтобы добраться до дома
Читинцы угнали велосипеды, чтобы добраться до дома
Общество, 19.01.2020
Полицейские раскрыли не заявленное преступление
«Один из самых важных павильонов»: Баварец в восторге от товаров Бурятии
«Один из самых важных павильонов»: Баварец в восторге от товаров Бурятии
Общество, 19.01.2020
Первый канал снял сюжет про «Зелёную неделю» в Германии. ВИДЕО
Непогода надвигается на Иркутскую область
Непогода надвигается на Иркутскую область
Общество, 19.01.2020
Ожидается усиление ветра, метели
В Бурятии пройдёт плановая проверка системы оповещения
В Бурятии пройдёт плановая проверка системы оповещения
Общество, 19.01.2020
Проверка оповещения будет проходить через телевизионные каналы 
Улан-удэнцы празднуют Крещение
Улан-удэнцы празднуют Крещение
Общество, 19.01.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Молодой дизайнер проведёт в Улан-Удэ fashion-show
Молодой дизайнер проведёт в Улан-Удэ fashion-show
Общество, 19.01.2020
PiFa представит коллекцию одежды в стиле k-pop
^