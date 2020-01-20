В Бурятии с бизнесмена взыскали более 4 млн за незаконную рубку

В результате незаконной деятельности предприниматель оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.







Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 293 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.









В Бурятии судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскал с индивидуального предпринимателя из села Тохой Селенгинского района свыше 4,1 миллионов рублей материального ущерба, причинённого природе незаконной вырубкой леса.Как выяснилось, в отсутствие разрешительных документов предприниматель нанял бригаду из семи работников для вырубки деревьев на территории сельского участкового лесничества СПК «Жаргаланта». Лесорубов он обеспечил необходимой техникой: двумя автомобилями марки КамАЗ, тракторами МТЗ и Беларусь, а также бензопилами марки ECHO.В январе 2018 года бригада приступила к работе на лесной деляне. Четверо работников спиливали деревья и производили их первичную обработку. А двое других работников с помощью тракторов с гидравлическим погрузчиком и толкателем осуществляли погрузку древесины на борта грузового КамАЗа.- Однако преступная деятельность «чёрных лесорубов» была пресечена правоохранительными органами. До момента задержания они успели спилить 211 сырорастущих деревьев породы сосна. По оценкам специалистов общий объём незаконно спиленных деревьев составил 146 кубических метров на общую сумму свыше 4 млн. 686 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.С учётом частичного возмещения суммы причинённого ущерба в размере 500 тысяч рублей, суд назначил ему наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишением на этот же срок права заниматься лесозаготовительной деятельностью.Кроме этого, в рамках гражданского иска суд удовлетворил материальные требования в пользу Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании ущерба в размере 4 186 034 рублей.- Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особый производств. В рамках производства судебный пристав предпринял к должнику комплекс мер принудительного характера, позволивший взыскать задолженность в размере 4 млн. 186 тысяч в кратчайшие сроки, - уточнили в управлении.