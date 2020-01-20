В исправительном учреждении прошла книжная выставка
В исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии прошла тематическая книжная выставка для осуждённых. Она была посвящена 225-летию со дня рождения выдающегося русского писателя, поэта, дипломата и драматурга Александра Грибоедова.
- На выставке представлены материалы биографического характера, широко и подробно описывающие жизнь классика и его творчество. Центральное место на выставке занимает главное произведение «Горе от ума», - сообщает пресс-служба ведомства.
По словам организаторов, осуждённых заинтересовала выставка. Представители читательского клуба учреждения «Freedom» провели собрание, на котором обсудили творчество писателя.
В улан-удэнской колонии осуждённые обсудили творчество Грибоедова
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