В улан-удэнской колонии осуждённые обсудили творчество Грибоедова

В исправительном учреждении прошла книжная выставка



В исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии прошла тематическая книжная выставка для осуждённых. Она была посвящена 225-летию со дня рождения выдающегося русского писателя, поэта, дипломата и драматурга Александра Грибоедова.



- На выставке представлены материалы биографического характера, широко и подробно описывающие жизнь классика и его творчество. Центральное место на выставке занимает главное произведение «Горе от ума», - сообщает пресс-служба ведомства.



По словам организаторов, осуждённых заинтересовала выставка. Представители читательского клуба учреждения «Freedom» провели собрание, на котором обсудили творчество писателя.





