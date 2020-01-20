Читинец украл телефон под предлогом важного звонка

Мужчина украл телефон у своего знакомого
С заявлением о краже в отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратился местный житель. Как установили полицейские, накануне к нему в гости приходил знакомый. Мужчина попросил его сотовый телефон, чтобы сделать важный звонок.
Когда потерпевший отошёл в другую комнату, злоумышленник сбежал вместе с гаджетом.
Стражи порядка составили ориентировку на подозреваемого и передали её наружным нарядам полиции. Вскоре злоумышленник был задержан экипажем патрульно-постовой службы на одной из улиц города. Его доставили в отдел полиции. От него получены признательные показания. Принимаются меры к изъятию украденного телефона.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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