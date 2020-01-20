Жительница Бурятии через суд встала в очередь на жильё

Помогло прокурорское вмешательство
Жительница города Северобайкальска обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её жилищных прав.
Установлено, что администрация Северобайкальска отказала женщине и членам её семьи в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении. Отказ мотивирован обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более учётной нормы.
- Администрация учла жильё, в котором зарегистрирован супруг заявительницы. Однако данный дом принадлежит на праве собственности его матери, сам же он по договору социального найма либо на праве собственности жилых помещений не имеет, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд был направлен иск к администрации муниципального образования об обязании принять на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма женщину и её несовершеннолетних детей.
Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил.
Решения суда не вступило в законную силу.
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