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В Улан-Удэ 20-22 мороза

В Улан-Удэ 20-22 мороза
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике местами небольшой снег

Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 30-35,местами 22-27, по северным районам до 40, днём 20-25, местами 14-19 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью 28-30, днём 20-22 мороза.
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