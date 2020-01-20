В Улан-Удэ 20-22 мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике местами небольшой снег



Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 30-35,местами 22-27, по северным районам до 40, днём 20-25, местами 14-19 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью 28-30, днём 20-22 мороза.

