«Один из самых важных павильонов»: Баварец в восторге от товаров Бурятии









Как отмечают в пресс-службе республиканского минсельхоза, «Зелёная неделя» - это отличная возможность показать то, чем гордится республика. Особенно с учётом того, что здесь всё можно попробовать на вкус. Кроме того, участие в выставке позволяет получить опыт для фермеров по развитию экспорта и налаживанию сотрудничества в продвижении дикоросов на международный рынок.



Расходы на стенд несёт Центр поддержки экспорта, за счёт федеральных средств Российского экспортного центра и половину средств закрывает Бурятия.



- Данное направление позволило четырем компаниям сократить расходы по участию в выставке. Сегодня они ведут переговоры с немецкими представителями о поставках бурятской продукции на рынок Германии, - отметили в пресс-службе.





Бурятия участвует в «Зелёной неделе» в Берлине. Республику представляют четыре предприятия. Накануне в эфире Первого канала вышел сюжет про мероприятие, где была упомянута Бурятия.«Этот колоритный баварец вошёл в российский павильон, заглянул к бурятам и пропал. Не отпускают. И кедровыми орешками его кормят, и про Байкал рассказывают», говорится в сюжете телеканала.- Этот павильон для меня один из самых важных на «Зеленой неделе». Я каждый год захожу, — говорит гость выставки Ханс Шаберль.Всего Россию представляют 18 регионов, более 250 компаний. Выставка расположилась на пяти тысячах квадратных метров. Здесь представлено всё - от чая и мёда до колбас, рыбы и вина.