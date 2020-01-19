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«Один из самых важных павильонов»: Баварец в восторге от товаров Бурятии

«Один из самых важных павильонов»: Баварец в восторге от товаров Бурятии
Общество, 
Первый канал снял сюжет про «Зелёную неделю» в Германии

Бурятия участвует в «Зелёной неделе» в Берлине. Республику представляют четыре предприятия. Накануне в эфире Первого канала вышел сюжет про мероприятие, где была упомянута Бурятия.

«Этот колоритный баварец вошёл в российский павильон, заглянул к бурятам и пропал. Не отпускают. И кедровыми орешками его кормят, и про Байкал рассказывают», говорится в сюжете телеканала.

- Этот павильон для меня один из самых важных на «Зеленой неделе». Я каждый год захожу, — говорит гость выставки Ханс Шаберль.

Всего Россию представляют 18 регионов, более 250 компаний. Выставка расположилась на пяти тысячах квадратных метров. Здесь представлено всё - от чая и мёда до колбас, рыбы и вина. 



Как отмечают в пресс-службе республиканского минсельхоза, «Зелёная неделя» - это отличная возможность показать то, чем гордится республика. Особенно с учётом того, что здесь всё можно попробовать на вкус. Кроме того, участие в выставке позволяет получить опыт для фермеров по развитию экспорта и налаживанию сотрудничества в продвижении дикоросов на международный рынок.

Расходы на стенд несёт Центр поддержки экспорта, за счёт федеральных средств Российского экспортного центра и половину средств закрывает Бурятия.

- Данное направление позволило четырем компаниям сократить расходы по участию в выставке. Сегодня они ведут переговоры с немецкими представителями о поставках бурятской продукции на рынок Германии, - отметили в пресс-службе.

сельское хозяйство выставка Германия
 
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