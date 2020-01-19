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Читинцы угнали велосипеды, чтобы добраться до дома

Читинцы угнали велосипеды, чтобы добраться до дома
Общество,  Фото:pixabay.com
Полицейские раскрыли не заявленное преступление

В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали читинцев, которые украли велосипеды, чтобы добраться до своего дома.

В ночь на 17 января сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чите, патрулируя улицы города, заметили двух молодых людей, которые ехали на велосипедах. Пояснить полицейским откуда у них транспорт, они не смогли. 19-летних злоумышленников доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Позже с заявлением о краже велосипедов обратилась девушка. Злоумышленники признались в краже. Выяснилось, что молодые люди приходили в гости к своему знакомому, проживающему по улице Петровско-Заводской, а когда собрались домой оказалось, что денег на такси у них нет.

Заметив на лестничной площадке оставленные без присмотра велосипеды, они решили их укрась и добраться до дома в микрорайон КСК. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража Чита
 
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