Читинцы угнали велосипеды, чтобы добраться до дома

Полицейские раскрыли не заявленное преступление



В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали читинцев, которые украли велосипеды, чтобы добраться до своего дома.



В ночь на 17 января сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чите, патрулируя улицы города, заметили двух молодых людей, которые ехали на велосипедах. Пояснить полицейским откуда у них транспорт, они не смогли. 19-летних злоумышленников доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.



Позже с заявлением о краже велосипедов обратилась девушка. Злоумышленники признались в краже. Выяснилось, что молодые люди приходили в гости к своему знакомому, проживающему по улице Петровско-Заводской, а когда собрались домой оказалось, что денег на такси у них нет.



Заметив на лестничной площадке оставленные без присмотра велосипеды, они решили их укрась и добраться до дома в микрорайон КСК. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

