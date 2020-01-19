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Непогода надвигается на Иркутскую область

Непогода надвигается на Иркутскую область
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается усиление ветра, метели

20 января утром и днём в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, метели. Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью и днём небольшой снег. Местами прогнозируются порывы ветра до 14 м/с, утром и днём в западных и северных районах 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с, метели.

По озеру Байкал переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, с переходом днём на западный, северо-западный 12-17 м/с, по югу и средней части местами порывы до 22 м/с, температура ночью -19, -24°, при прояснении -25, -30°, днём -13, -18°.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния, длительных пеших переходов, турпоходов, выходов на лёд, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Ледовая обстановка на озере Байкал остаётся нестабильной. За последние сутки на акватории Малого Моря зарегистрирована предпосылка к провалу под лёд автомобиля. Выезд на лёд вне ледовых переправ опасен.

Иркутская область прокуратура
 
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