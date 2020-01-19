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В Бурятии пройдёт плановая проверка системы оповещения

В Бурятии пройдёт плановая проверка системы оповещения
Общество,  Фото:pixabay.com
Проверка оповещения будет проходить через телевизионные каналы

20 января с 3:45 до 4:00 на 10 всероссийских, общедоступных и бесплатных телеканалах пройдёт плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения гражданской обороны Бурятии.

Она будет сопровождаться прерывистым сигналом и речевым сопровождением на фоне информационного сообщения.

- Сообщаем, что данные проверки проводятся ежеквартально. Просим жителей и гостей республики сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
МЧС
 
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