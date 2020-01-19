В Бурятии пройдёт плановая проверка системы оповещения

Проверка оповещения будет проходить через телевизионные каналы



20 января с 3:45 до 4:00 на 10 всероссийских, общедоступных и бесплатных телеканалах пройдёт плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения гражданской обороны Бурятии.



Она будет сопровождаться прерывистым сигналом и речевым сопровождением на фоне информационного сообщения.



- Сообщаем, что данные проверки проводятся ежеквартально. Просим жителей и гостей республики сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

