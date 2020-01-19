Проверка оповещения будет проходить через телевизионные каналы
20 января с 3:45 до 4:00 на 10 всероссийских, общедоступных и бесплатных телеканалах пройдёт плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения гражданской обороны Бурятии.
Она будет сопровождаться прерывистым сигналом и речевым сопровождением на фоне информационного сообщения.
- Сообщаем, что данные проверки проводятся ежеквартально. Просим жителей и гостей республики сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пройдёт плановая проверка системы оповещения
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